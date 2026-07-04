Сырский запрещал командирам ВСУ направлять войска в Константиновку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запрещал вывод подразделений из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котёнок в своём Telegram-канале.

«Гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, (Сырский — прим. Life.ru) запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца», — написал он.

Котенок отметил, что в сложившейся ситуации у оставшихся в городе военных ВСУ фактически остаётся только один вариант — сдача в плен. Дальнейшие попытки удерживать позиции не повлияют на общую обстановку на линии боевого соприкосновения и не изменят ситуацию в городе.