Сырский запрещал командирам ВСУ направлять войска в Константиновку
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запрещал вывод подразделений из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котёнок в своём Telegram-канале.
«Гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, (Сырский — прим. Life.ru) запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца», — написал он.
Котенок отметил, что в сложившейся ситуации у оставшихся в городе военных ВСУ фактически остаётся только один вариант — сдача в плен. Дальнейшие попытки удерживать позиции не повлияют на общую обстановку на линии боевого соприкосновения и не изменят ситуацию в городе.
Ранее в Южной группировке войск заявили о завершении этапа зачистки Константиновки в Донецкой Народной Республике. В городе продолжается ликвидация разрозненных остатков украинских формирований. Отдельно отмечалось, что президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск назвал освобождение Константиновки ключевым этапом дальнейшего продвижения.
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