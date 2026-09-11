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Опубликовано 11 сентября, 10:35

НАБУ копает под Буданова*: Следаки шерстят его дела за все шесть лет во главе военной разведки

RT: НАБУ начало проверку возможных преступлений Буданова* во время работы в ГУР

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало предварительное расследование в отношении Кирилла Буданова*. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным собеседника канала, следователей заинтересовали возможные нарушения времён, когда Буданов* возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. Он руководил ведомством 6 лет и покинул этот пост 2 января 2026 года. Сейчас Буданов* руководит офисом президента Украины.

Вопросы к работе ГУР возникали и раньше. В 2023 году депутат Киевсовета Владислав Трубицын, обвинённый во взяточничестве, смог покинуть Украину по письму за подписью Буданова*. Журналисты проекта «Схемы» выяснили, что глава разведки просил погранслужбу обеспечить ему беспрепятственный выезд в зарубежную командировку. Трубицын на Украину не вернулся.

В августе 2026 года НАБУ и САП также пришли с обысками к Ирине Мудрой, бывшей заместительнице главы офиса президента. В опубликованных материалах следствия фигурировало обсуждение сбора денег на залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в разговоре с RT предположил, что серьёзного давления на Буданова сейчас не последует. Он считает, что у главы офиса президента и антикоррупционных органов есть общий противник — исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад.

FT: НАБУ стало серьёзным фактором давления на украинскую политическую элиту
FT: НАБУ стало серьёзным фактором давления на украинскую политическую элиту

Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Рады Анна Скороход допустила интерес НАБУ к Буданову*. По её словам, антикоррупционные органы могут обратить внимание и на других представителей окружения Владимира Зеленского. При этом речь шла именно о прогнозе депутата, а не об официально объявленном расследовании.

Больше новостей о политической борьбе, коррупционных делах и решениях властей Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Мышляева
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