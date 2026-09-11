FT: НАБУ стало серьёзным фактором давления на украинскую политическую элиту

Национальное антикоррупционное бюро Украины за последние годы превратилось в один из самых влиятельных институтов страны и стало серьёзным фактором давления на политическую элиту. Об этом пишет Financial Times, называя НАБУ своеобразным «дамокловым мечом» для украинских чиновников и депутатов.

По данным издания, бюро расследовало дела более чем в отношении 60 депутатов Верховной рады, а также добилось отставок или увольнений ряда чиновников и людей, связанных с окружением Владимира Зеленского. Особое внимание НАБУ уделяет коррупционным схемам в государственных структурах и оборонных закупках.

FT отмечает, что такой масштаб работы сделал антикоррупционное ведомство крайне неудобным для украинских политиков. Многие представители власти опасаются новых расследований, поскольку возможности напрямую влиять на НАБУ ограничены. При этом попытки ослабить независимость бюро уже вызывали серьёзный внутренний и внешний кризис.

Летом 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, который существенно ограничивал самостоятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение спровоцировало массовые протесты на Украине и резкую реакцию западных партнёров. В итоге Киев был вынужден вернуть антикоррупционным органам прежний уровень независимости. Life.ru тогда сообщал, что Зеленский подписал новый закон, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП.

Financial Times при этом подчёркивает, что обвинения в политизации НАБУ существуют, однако многие аналитики считают бюро прежде всего механизмом контроля за украинской властью, а не самостоятельным политическим центром.