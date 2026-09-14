В силовом блоке киевского руководства разгорелся масштабный внутренний конфликт. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выписал процессуальное обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Семёну Кривоносу.

Видео © Telegram / Офис Генпрокурора Украины

Действующий глава надзорного ведомства заявил о принятом решении публично.

«Я подписал обвинение директору НАБУ Семёну Кривоносу», — заявил он в видеообращении и подписал в комментариии, что должен был это сделать давно.

При этом сам Кравченко уже подавал прошение о сложении собственных полномочий из-за очередного разбирательства, инициированного смежными структурами. Однако украинский парламент до текущего момента так и не утвердил снятие чиновника с занимаемой должности.

Помимо преследования Кривоноса, шеф прокуратуры потребовал параллельной зачистки ключевых антикоррупционных структур. Под удар попал также руководитель САП Александр Клименко, от которого ждут немедленного сложения мандата.

«Я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня», — констатировал генпрокурор. Дальнейшее развитие событий зависит от реакции Верховной рады и встречных шагов со стороны руководства преследуемых инст

Напомним, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведут активную деятельность, которая привела к ряду резонансных обвинений в отношении высокопоставленных лиц. 8 сентября 2026 года НАБУ предъявило обвинения пятерым сотрудникам офиса генерального прокурора Украины. Ведомства также выдвинули официальное обвинение украинскому вице-премьеру Чернышову. Он является политиком из числа приближенных к главе киевского режима. Эти действия спровоцировали политический кризис: президент Зеленский попытался подчинить себе антикоррупционные органы, сначала направив сотрудников с обысками, а затем инициировав принятие закона об ограничении их независимости. Это вызвало массовые протесты в Киеве и критику со стороны западных стран