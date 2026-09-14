Отставка генпрокурора Украины получила зелёный свет: Комитет Рады проголосовал единогласно

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Теперь окончательное решение должен принять парламент на заседании 15 сентября. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Все 17 членов профильного комитета проголосовали за прекращение полномочий Кравченко. Противников решения и воздержавшихся среди парламентариев не оказалось. Голосование депутатов запланировано на 15 сентября. Если парламент поддержит инициативу, Кравченко официально покинет должность.

Сам генпрокурор написал заявление об отставке ещё 7 сентября. Это произошло после очередного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Новая информация о Кравченко появилась 14 сентября. Стало известно, что он срочно покинул территорию Украины, объяснив поездку служебной командировкой.