«Пусть передушат друг друга»: Как Зеленский выкрутил руки Кравченко и почему именно он помог прокурору бежать

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после выезда за границу может больше не вернуться в страну, а сама поездка в разгар его конфликта с НАБУ и САП вряд ли была возможна без ведома Владимира Зеленского. Такие версии в беседе с Life.ru высказали экс-депутат Верховной рады Олег Царёв и политолог Александр Дудчак.

По мнению Царёва, происходящее вокруг Кравченко — часть более масштабной борьбы за влияние между Офисом президента Украины и антикоррупционными структурами. Последние, считает он, оказывают давление на ближайшее окружение Зеленского через уголовные дела.

Кравченко назад не вернётся. Его отпустили, дали ему возможность выехать за границу при условии того, что он выпишет подозрение антикоррупционным органам. Наверняка Кравченко этого не хотел, но ему не оставили другой возможности — выкрутили руки. Зеленский выкрутил. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады

Экс-депутат полагает, что после публичного конфликта с антикоррупционными органами возвращение Кравченко на Украину стало бы для него рискованным. По прогнозу Царёва, теперь против бывшего генпрокурора могут попытаться раскрутить новые дела и добиваться его розыска.

«Никто не знает, чем закончится этот побег. Для Кравченко понятно: он навсегда разрывает возможность вернуться на Украину и будет всё время прятаться от правоохранительной системы», — считает собеседник Life.ru.

Дудчак также полагает, что противостояние зашло слишком далеко. Он напомнил, что перед выездом Кравченко успел нанести ответный удар по антикоррупционным структурам, подписав уведомление о подозрении главе НАБУ Семёну Кривоносу.

«В общем, слово за слово, нашла коса на камень, посмотрим. По имеющейся информации, он покинул Украину, прекрасно понимая, что может быть развитие сюжета дальше и кто-то умудрится его задержать», — сказал политолог.

При этом прямых доказательств того, что Зеленский лично санкционировал поездку генпрокурора, нет. Однако Дудчак сомневается, что высокопоставленный чиновник смог бы покинуть страну на фоне столь громкого конфликта полностью без ведома Банковой.

«Зеленский пытается оставаться в стороне, но получается так, что без его ведома вряд ли был бы возможен ответный удар по антикоррупционным органам и возможность покинуть Украину», — отметил эксперт.

Само противостояние внутри украинской власти Дудчак оценил предельно жёстко.

«По большому счёту, нам болеть там не за кого — все они одним миром мазаны. Пожелаем удачи и победы всем сторонам конфликта: чем дольше и чем глубже, тем лучше. Пусть они передушат друг друга», — заключил политолог.

Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Незадолго до этого подавший в отставку генпрокурор выписал «пидозру» главе НАБУ Семёну Кривоносу и призвал руководство антикоррупционных органов уйти со своих постов.