Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на должность нового генерального прокурора. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах.

Сегодня генпрокурор Кравченко покинул страну, чему предшествовал острый политический кризис. В понедельник утром он обвинил руководство НАБУ и САП в подделке документов, после чего Владимир Зеленский потребовал его немедленной отставки. Конфликт между офисом президента и антикоррупционными органами одним из главных событий на Украине в 2025–2026 годах. Летом ведомства начали операцию «Форрест Гамп», обнародовав записи разговоров окружения Зеленского. В ответ лояльные президенту депутаты Рады лишили бюро независимости. Это спровоцировало массовые протесты и критику Запада, который создавал эти органы как независимые инструменты контроля. Стратегия Зеленского строится на попытках подчинить или нейтрализовать НАБУ и САП. Президент не поддерживает их самостоятельность и стремится вернуть ведомство под свой полный контроль.