Сложивший с себя полномочия руководитель генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко подтвердил факт пересечения государственной границы. Поводом для реакции стали многочисленные сообщения в медиапространстве о его внезапном исчезновении.

Сам он поспешил объяснить ситуацию официальными рабочими планами.

«Сейчас нахожусь в заграничной командировке», — написал он в своём телеграм-канале.

Отъезду предшествовала череда резонансных процессуальных шагов, всколыхнувших правоохранительную систему Киева. В понедельник утром чиновник дал ход материалам уголовного преследования верхушки антикоррупционных ведомств. Напомним, Владимир Зеленский потребовал немедленной отставки генерального прокурора Руслана Кравченко. Это заявление прозвучало после того, как прокурор обвинил директора НАБУ Семёна Кривоноса в подделке документов и выдвинул подозрения сотруднику САП.

Противостояние между НАБУ и САП с одной стороны, и офисом президента Владимира Зеленского — с другой, стало главным политическим кризисом на Украине в 2025-2026 годах. Конфликт перешёл в острую фазу летом: НАБУ и САП начали масштабные расследования коррупционных схем внутри ближайшего окружения Зеленского. Ключевым эпизодом стала спецоперация под кодовым названием «Форрест Гамп», в рамках которой были обнародованы аудиозаписи разговоров высокопоставленных чиновников. В материалах фигурируют экс-замглавы офиса президента Ирина Мудрая, бывший министр энергетики Герман Галущенко и крупные бизнесмены и банкиры, связанные с окружением Зеленского. Следствие утверждает, что через национализированный Sense Bank проводились операции по легализации сотен миллионов гривен для внесения залогов за фигурантов уголовных дел.

В ответ на эти действия лояльные президенту депутаты Верховной рады приняли закон, лишающий НАБУ и САП независимости и переподчиняющий их генеральному прокурору. Это решение спровоцировало протесты по всей стране и жёсткую критику со стороны западных партнёров, которые создавали эти ведомства именно как независимые от украинской власти инструменты контроля. Владимир Зеленский не поддерживает независимость этих ведомств. Его стратегия строится на попытках подчинить или нейтрализовать НАБУ и САП.