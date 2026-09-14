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Регион
Опубликовано 14 сентября, 08:48

Зеленский запустил увольнение генпрокурора Кравченко через Раду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Рассмотреть кадровый вопрос украинский парламент планирует 15 сентября.

Сам Кравченко объявил о решении уйти в отставку ещё 7 сентября на фоне расследования НАБУ и САП в отношении сотрудников его ведомства. Однако для завершения процедуры требовалось представление Зеленского и решение Верховной рады.

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности обещал рассмотреть документ в течение суток после его поступления.

Покинувшего Украину генпрокурора Кравченко может сменить глава налогового комитета Рады
Покинувшего Украину генпрокурора Кравченко может сменить глава налогового комитета Рады

Тем временем история вокруг генпрокурора продолжала развиваться. В ночь на 14 сентября Кравченко выехал за пределы Украины на служебном автомобиле. Перед этим подавший в отставку генпрокурор подписал обвинение директору НАБУ Семёну Кривоносу и призвал его, а также главу САП Александра Клименко покинуть свои посты. После этого Зеленский потребовал немедленной отставки Руслана Кравченко.

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Александра Вишнякова
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