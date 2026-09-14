Зеленский запустил увольнение генпрокурора Кравченко через Раду

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Рассмотреть кадровый вопрос украинский парламент планирует 15 сентября.

Сам Кравченко объявил о решении уйти в отставку ещё 7 сентября на фоне расследования НАБУ и САП в отношении сотрудников его ведомства. Однако для завершения процедуры требовалось представление Зеленского и решение Верховной рады.

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности обещал рассмотреть документ в течение суток после его поступления.

Тем временем история вокруг генпрокурора продолжала развиваться. В ночь на 14 сентября Кравченко выехал за пределы Украины на служебном автомобиле. Перед этим подавший в отставку генпрокурор подписал обвинение директору НАБУ Семёну Кривоносу и призвал его, а также главу САП Александра Клименко покинуть свои посты. После этого Зеленский потребовал немедленной отставки Руслана Кравченко.