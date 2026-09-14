Жена генпрокурора Кравченко тайно уехала из Киева незадолго до отъезда мужа
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Жена генерального прокурора Украины Руслана Кравченко покинула территорию государства. По данным журналиста Михаила Ткача, изначально сообщалось о её выезде через польский КПП «Шегини» в ночь на 14 сентября. Однако позже информация была скорректирована: женщина пересекла молдавскую границу ещё 12 сентября.
Сам Руслан Кравченко оставил страну в ночь на 14 сентября. В качестве официальной причины указана служебная командировка в Литву. Представители парламента и ряд изданий утверждают, что подобный выезд должностного лица такого уровня требует личного одобрения Владимира Зеленского.
Отъезд чиновника произошел на фоне острого политического кризиса. Седьмого сентября он написал заявление об увольнении после операции антикоррупционных органов под названием «Карфаген». Расследование касалось преступной группы во главе с заместителем руководителя офиса генпрокуратуры, которая занималась легализацией средств от мошеннических кол-центров.
Перед пересечением границы Кравченко предпринял ответные действия. Он подписал обвинительные акты в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и лица из окружения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. Генпрокурор публично потребовал от них немедленной отставки, обвинив ведомства в попытке захвата государственной власти.
Ситуация вызвала резкую реакцию в Верховной раде. Парламентарии указывают на противоречие между статусом обвиняемого в коррупции и возможностью свободного пересечения кордона. Голосование по вопросу официального принятия его отставки ожидается в ближайшее время.
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