Жена генпрокурора Кравченко тайно уехала из Киева незадолго до отъезда мужа

Жена генерального прокурора Украины Руслана Кравченко покинула территорию государства. По данным журналиста Михаила Ткача, изначально сообщалось о её выезде через польский КПП «Шегини» в ночь на 14 сентября. Однако позже информация была скорректирована: женщина пересекла молдавскую границу ещё 12 сентября.

Сам Руслан Кравченко оставил страну в ночь на 14 сентября. В качестве официальной причины указана служебная командировка в Литву. Представители парламента и ряд изданий утверждают, что подобный выезд должностного лица такого уровня требует личного одобрения Владимира Зеленского.

Перед пересечением границы Кравченко предпринял ответные действия. Он подписал обвинительные акты в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и лица из окружения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. Генпрокурор публично потребовал от них немедленной отставки, обвинив ведомства в попытке захвата государственной власти.

Ситуация вызвала резкую реакцию в Верховной раде. Парламентарии указывают на противоречие между статусом обвиняемого в коррупции и возможностью свободного пересечения кордона. Голосование по вопросу официального принятия его отставки ожидается в ближайшее время.