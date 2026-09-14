Антикоррупционные органы Украины могут опубликовать новые компрометирующие материалы в ответ на попытки Офиса президента Владимира Зеленского дискредитировать руководство НАБУ. Такое мнение высказал РИА «Новости» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, конфликт между украинскими элитами всё больше превращается в обмен обвинениями и компроматом. Олейник предположил, что следующими фигурантами подобных публикаций могут стать глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* и супруга президента Елена Зеленская.

Бывший парламентарий заявил, что у антикоррупционных структур якобы могут находиться записи, связанные с расходами Елены Зеленской и другими представителями украинского руководства. При этом подтверждений этим заявлениям в открытых источниках нет.

«Там очень много чего написано в «плёнках Миндича» по Зеленской. Ей же выделяли деньги на карманные расходы. И она двигалась в том же Париже по магазинам со скоростью 40 тысяч евро в час, как писали французские журналисты. Поэтому сейчас будет продолжаться война компроматов», — сказал Олейник.

По данным Кравченко, Кривоносу вменяют подделку официальных документов и фиктивное усыновление, а Клименко — возможное влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, предложение неправомерной выгоды и содействие уклонению от мобилизации.

Олейник считает, что после этих заявлений может последовать новая волна публикаций с обвинениями в адрес представителей украинской власти. Однако официального подтверждения подготовки таких материалов пока нет.

Конфликт вокруг украинской Генпрокуратуры и антикоррупционных органов обострился после взаимных обвинений между сторонами. Life.ru писал, что противостояние вокруг Руслана Кравченко и руководства НАБУ стало частью борьбы внутри украинской власти: на фоне заявлений о возможных нарушениях у антикоррупционных структур и Генпрокуратуры стороны начали обмениваться обвинениями и искать компромат друг на друга.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.