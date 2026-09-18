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Опубликовано 18 сентября, 18:27

Экс-генпрокурор Украины Кравченко обсуждал с юристами устройство за рубежом

Руслан Кравченко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_kravchenko.ua

Руслан Кравченко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_kravchenko.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после увольнения обсуждает варианты обустройства за границей. По данным издания «Страна.ua», 17 сентября он находился в Вене и встречался с представителями австрийских адвокатских фирм.

Источники издания утверждают, что переговоры касались возможной юридической поддержки Кравченко в связи с дальнейшей жизнью за пределами Украины. Кроме того, собеседники «Страны» допускают, что бывший генпрокурор может обратиться за политическим убежищем.

По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины
По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора Украины после увольнения Кравченко. До этого Кравченко вступил в конфликт с руководством НАБУ и САП и объявил о претензиях к директору антикоррупционного бюро Семёну Кривоносу. Затем он выехал за границу, назвав поездку командировкой. Уже после его увольнения обязанности главы Генпрокуратуры перешли к Ковальскому.

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Александра Мышляева
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