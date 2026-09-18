Экс-генпрокурор Украины Кравченко обсуждал с юристами устройство за рубежом

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после увольнения обсуждает варианты обустройства за границей. По данным издания «Страна.ua», 17 сентября он находился в Вене и встречался с представителями австрийских адвокатских фирм.

Источники издания утверждают, что переговоры касались возможной юридической поддержки Кравченко в связи с дальнейшей жизнью за пределами Украины. Кроме того, собеседники «Страны» допускают, что бывший генпрокурор может обратиться за политическим убежищем.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора Украины после увольнения Кравченко. До этого Кравченко вступил в конфликт с руководством НАБУ и САП и объявил о претензиях к директору антикоррупционного бюро Семёну Кривоносу. Затем он выехал за границу, назвав поездку командировкой. Уже после его увольнения обязанности главы Генпрокуратуры перешли к Ковальскому.