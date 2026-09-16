По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко мог покинуть страну в ночь на 14 сентября лишь с разрешения высшего руководства. Такое мнение высказал бывший украинский премьер Николай Азаров.

По словам Азарова, для высокопоставленных украинских чиновников выезд за границу без согласования невозможен. Бывший премьер допустил, что решение в случае Кравченко мог принимать Владимир Зеленский.

В качестве примера Азаров вспомнил Тимура Миндича, который покинул Украину незадолго до обысков. Экс-премьер уверен, что в подобных ситуациях разрешение в тот период могло исходить от Зеленского либо занимавшего тогда пост главы его офиса Андрея Ермака.

«Миндич, например, садится в самолёт в Борисполе и взлетает, хотя аэропорт закрыт, и в день, когда его собирались арестовать, он покидает пределы Украины. Только Зеленский мог дать такую команду или Ермак, который тогда взаимозаменял его. Так что ничего не происходит без команды Зеленского», — объяснил ТАСС экс-премьер.