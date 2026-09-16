По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины
Азаров: Кравченко мог уехать с Украины только с личного разрешения Зеленского
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Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко мог покинуть страну в ночь на 14 сентября лишь с разрешения высшего руководства. Такое мнение высказал бывший украинский премьер Николай Азаров.
По словам Азарова, для высокопоставленных украинских чиновников выезд за границу без согласования невозможен. Бывший премьер допустил, что решение в случае Кравченко мог принимать Владимир Зеленский.
В качестве примера Азаров вспомнил Тимура Миндича, который покинул Украину незадолго до обысков. Экс-премьер уверен, что в подобных ситуациях разрешение в тот период могло исходить от Зеленского либо занимавшего тогда пост главы его офиса Андрея Ермака.
«Миндич, например, садится в самолёт в Борисполе и взлетает, хотя аэропорт закрыт, и в день, когда его собирались арестовать, он покидает пределы Украины. Только Зеленский мог дать такую команду или Ермак, который тогда взаимозаменял его. Так что ничего не происходит без команды Зеленского», — объяснил ТАСС экс-премьер.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора после того, как Кравченко обвинил директора НАБУ Семёна Кривоноса в подделке документов и объявил подозрение сотруднику САП. Тот подал в отставку, а затем подтвердил свой отъезд с Украины. Объяснил он всё «командировкой».
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