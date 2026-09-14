Не дождался Рады: Зеленский отстранил бежавшего с Украины генпрокурора Кравченко

Владимир Зеленский своим указом отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. При этом окончательно вопрос о его увольнении должна решить Верховная рада, голосование запланировано на 15 сентября.

Ранее в понедельник Зеленский внёс в украинский парламент представление об увольнении Кравченко и потребовал рассмотреть его без промедления.