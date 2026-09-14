Не дождался Рады: Зеленский отстранил бежавшего с Украины генпрокурора Кравченко
Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины
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Владимир Зеленский своим указом отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. При этом окончательно вопрос о его увольнении должна решить Верховная рада, голосование запланировано на 15 сентября.
Ранее в понедельник Зеленский внёс в украинский парламент представление об увольнении Кравченко и потребовал рассмотреть его без промедления.
Кадровый конфликт резко обострился после того, как подавший заявление об отставке Кравченко сообщил, что подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семёну Кривоносу. Генпрокурор также призвал Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко оставить свои посты. После этого Зеленский публично заявил, что у Кравченко «только один путь» — увольнение с должности.
При этом в ночь на 14 сентября генпрокурор покинул Украину на служебном автомобиле. Позднее стало известно, что его поездка оформлена как пятидневная служебная командировка в Париж.
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