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Опубликовано 17 сентября, 07:24

Зеленский назначил Антона Ковальского новым и. о. генпрокурора Украины

Обложка © Хмельницкая областна прокуратура

Обложка © Хмельницкая областна прокуратура

Владимир Зеленский возложил обязанности генерального прокурора Украины на Антона Ковальского. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

В документе говорится, что Ковальский назначен исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры. До этого он был главой Хмельницкой областной прокуратуры.

Ранее должность генпрокурора занимал Руслан Кравченко. Он обвинил директора НАБУ Семёна Кривоноса в подделке документов и объявил подозрение сотруднику САП. Позже Владимир Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора. Тот подал в отставку, а затем объявил об отъезде с Украины. Объяснил он всё «командировкой».

По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины
По стопам Миндича: Раскрыта роль Зеленского в побеге генпрокурора с Украины

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