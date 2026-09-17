Зеленский назначил Антона Ковальского новым и. о. генпрокурора Украины

Владимир Зеленский возложил обязанности генерального прокурора Украины на Антона Ковальского. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

В документе говорится, что Ковальский назначен исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры. До этого он был главой Хмельницкой областной прокуратуры.