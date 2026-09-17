Зеленский назначил Антона Ковальского новым и. о. генпрокурора Украины
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Владимир Зеленский возложил обязанности генерального прокурора Украины на Антона Ковальского. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
В документе говорится, что Ковальский назначен исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры. До этого он был главой Хмельницкой областной прокуратуры.
Ранее должность генпрокурора занимал Руслан Кравченко. Он обвинил директора НАБУ Семёна Кривоноса в подделке документов и объявил подозрение сотруднику САП. Позже Владимир Зеленский потребовал немедленной отставки генпрокурора. Тот подал в отставку, а затем объявил об отъезде с Украины. Объяснил он всё «командировкой».
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