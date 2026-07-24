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Регион
24 июля, 17:33

Зеленский с лыбой до ушей побожился, что никогда не употреблял кокаин с Макроном

Зеленский утверждает, что не употреблял наркотики с Макроном

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский утверждает, что никогда не употреблял кокаин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Так в интервью американской блогерше Лоре Лумер киевский главарь прокомментировал слухи о его наркозависимости.

«Нет, конечно», — сказал Зеленский, раскатываясь смехом.

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Напомним, слухи о пристрастии Владимира Зеленского к «запрещёнке» ходили ещё до его политической карьеры. Например, недавно бывший прессек киевского главаря Юлия Мендель прямо заявила об этом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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