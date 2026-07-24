Зеленский с лыбой до ушей побожился, что никогда не употреблял кокаин с Макроном
Зеленский утверждает, что не употреблял наркотики с Макроном
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский утверждает, что никогда не употреблял кокаин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Так в интервью американской блогерше Лоре Лумер киевский главарь прокомментировал слухи о его наркозависимости.
«Нет, конечно», — сказал Зеленский, раскатываясь смехом.
Напомним, слухи о пристрастии Владимира Зеленского к «запрещёнке» ходили ещё до его политической карьеры. Например, недавно бывший прессек киевского главаря Юлия Мендель прямо заявила об этом.
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