Владимир Зеленский утверждает, что никогда не употреблял кокаин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Так в интервью американской блогерше Лоре Лумер киевский главарь прокомментировал слухи о его наркозависимости.

«Нет, конечно», — сказал Зеленский, раскатываясь смехом.

Напомним, слухи о пристрастии Владимира Зеленского к «запрещёнке» ходили ещё до его политической карьеры. Например, недавно бывший прессек киевского главаря Юлия Мендель прямо заявила об этом.