Зеленский заявил об ухудшении самочувствия якобы из-за стресса

Владимир Зеленский заявил, что постоянный стресс за время конфликта отразился на его самочувствии. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal, которое дал в Нью-Йорке после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, ему ежедневно приходится принимать большое количество сложных решений.

«Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», — заявил он.

Зеленский также признал, что за время конфликта совершил много ошибок. При этом конкретные решения, которые считает ошибочными, он в приведённом фрагменте интервью не перечислил.

Интервью состоялось на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее в тот же день Зеленский встретился с Трампом. WSJ сообщает, что на переговорах украинский лидер просил о новом «зимнем пакете» вооружений, в том числе дополнительных средствах для систем Patriot.

После встречи Зеленский отдельно сообщил, что конкретного ответа на просьбу о дополнительных ракетах для Patriot от американского президента не получил.