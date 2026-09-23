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Опубликовано 23 сентября, 11:19

Зеленский заявил об ухудшении самочувствия якобы из-за стресса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский заявил, что постоянный стресс за время конфликта отразился на его самочувствии. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal, которое дал в Нью-Йорке после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, ему ежедневно приходится принимать большое количество сложных решений.

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«Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», — заявил он.

Зеленский также признал, что за время конфликта совершил много ошибок. При этом конкретные решения, которые считает ошибочными, он в приведённом фрагменте интервью не перечислил.

Интервью состоялось на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее в тот же день Зеленский встретился с Трампом. WSJ сообщает, что на переговорах украинский лидер просил о новом «зимнем пакете» вооружений, в том числе дополнительных средствах для систем Patriot.

После встречи Зеленский отдельно сообщил, что конкретного ответа на просьбу о дополнительных ракетах для Patriot от американского президента не получил.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу о дополнительных ракетах для Patriot.

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Марина Фещенко
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