Супруги погибли при ударе FPV-дрона по машине в Белгородской области

Мужчина и женщина погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в MAX.

Беспилотник атаковал машину, в которой находились супруги. От полученных ранений оба скончались на месте. Региональные власти выразили соболезнования их родным и близким.

В тот же день ещё одна смертельная атака произошла в Волоконовском округе. В районе посёлка Пятницкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю: водитель погиб на месте, ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения.

Утром 25 сентября Life.ru уже писал о гибели водителя грузовика после атаки БПЛА в районе посёлка Пятницкое. Ещё один мужчина тогда получил ранения и был доставлен в больницу.