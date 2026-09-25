Зеленский предрёк ВСУ «серьёзные проблемы» с дронами этой зимой

У ВСУ уже зимой могут возникнуть серьёзные проблемы с беспилотниками, если Киев не оплатит новые заказы в течение двух месяцев. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украине не хватает $27 млрд на оборонные расходы. Основную часть средств планируется направить на закупку дронов и ракет, а также обеспечение военнослужащих. Ещё часть суммы требуется для выплат военным.

Более трети дефицита приходится на беспилотники, необходимые ВСУ в январе–марте. Зеленский подчеркнул, что заключать контракты и перечислять деньги производителям нужно заранее.

«Если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас возникнут серьёзные проблемы в январе и феврале», — заявил он.

Вопрос финансирования Киев обсуждал с Евросоюзом, руководством Еврокомиссии и Международным валютным фондом. Однако средства МВФ нельзя напрямую направлять на военные нужды, поэтому украинские власти ищут другие источники.

Зеленский просил Еврокомиссию ускорить выделение второго транша в рамках кредитного пакета ЕС на €90 млрд. Программа рассчитана на 2026–2027 годы, причём €60 млрд из общей суммы предназначены для поддержки оборонного потенциала Украины. Ранее Зеленский уже назвал дефицит украинского бюджета «космическим».