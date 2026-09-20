«Убьёт ещё больше людей»: Захарова жёстко ответила Зеленскому на слова о «космической» дыре в бюджете

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского о «космическом дефиците» украинского бюджета. Своё мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

«Убьёт путём украинской «могилизации» ещё больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств», — написала официальный представитель МИД РФ.

Сам Зеленский заявил о нехватке средств 18 сентября после саммита «Карпатской восьмёрки» в Ивано-Франковской области. По его словам, дефицит финансирования, в том числе оборонных потребностей и производства дронов-перехватчиков, является «космическим». Украинские власти, как утверждает Зеленский, готовят предложения по поиску дополнительных денег.

Масштаб проблемы отражён и в последних бюджетных расчётах Киева. Проект бюджета Украины на 2027 год предусматривает рекордные оборонные расходы в размере 4,89 трлн гривен — около $110 млрд и примерно две трети всех запланированных государственных расходов. При этом для покрытия общего дефицита бюджета в следующем году Киеву потребуется более $52 млрд международной финансовой помощи.

Проблема с деньгами сохраняется и в текущем году. По данным Reuters, украинские власти оценивают непокрытые дополнительные потребности на оборону в 2026 году примерно в $27 млрд. Киев рассматривает среди возможных источников финансирования средства, связанные с замороженными российскими активами.

Зависимость украинского бюджета от внешнего финансирования остаётся высокой. Международный валютный фонд в июле оценивал совокупный разрыв финансирования Украины на 2026–2029 годы примерно в $140,3 млрд. На период с третьего квартала 2026-го по второй квартал 2027 года Фонд учитывал $52,3 млрд ожидаемого официального внешнего финансирования без учёта собственных средств МВФ.