Зеленский заявил о «космическом дефиците» бюджета Украины

Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим». Такое признание прозвучало во время разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, несмотря на масштаб проблемы, Киев рассчитывает найти решение. Офис президента Украины уточнил, что стороны подробно обсуждали финансирование обороны и необходимые шаги для его обеспечения.

На 2026 год Украине не хватает около $27 млрд на оборонные расходы. Зеленский ранее заявлял, что по этому вопросу Киев ведёт переговоры с партнёрами на всех уровнях.

В офисе президента Украины также сообщили, что решения по проблеме финансирования сейчас готовятся. Зеленский и фон дер Ляйен договорились продолжить обсуждение во время встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Life.ru писал о дефиците в $27 млрд, который Украина пытается закрыть за счёт поддержки партнёров. Речь идёт именно о недостающих средствах на оборонные расходы. Киев рассчитывает привлечь дополнительное внешнее финансирование для покрытия этой суммы Однако теперь в Европе пытаются разобраться, как образовался дефицит и действительно ли он достигает $27 млрд.