Украина выделит $3,3 млн на поддержание своего имиджа на фоне дефицита бюджета
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Почти 149 млн гривен, или около $3,3 млн, предусмотрели в проекте украинского бюджета на 2027 год на программу, связанную с международным имиджем страны. Проект закона опубликован в электронной базе Верховной рады.
Ещё 20 млн гривен предлагается выделить на «мероприятия по поддержке развития лидерства на Украине», а 172,8 млн — на поддержку санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Государственного управления делами.
На работу Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы предлагается направить 667,6 млн гривен. По сравнению с бюджетом 2026 года финансирование этой программы может вырасти более чем вдвое.
Самой крупной статьёй остаются безопасность и оборона. На неё правительство заложило 4,885 трлн гривен — 43,8% прогнозируемого ВВП. Потребность Киева в международной финансовой поддержке на следующий год Минфин Украины оценивает в $52,6 млрд.
При этом в бюджет Украины на 2027 год уже закладывают дефицит бюджета в $36 млрд. Для покрытия финансовых потребностей Киев планирует привлечь почти $53 млрд.
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