Дефицит бюджета Украины на 2027 год составит $36 млрд

Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на 2027 год существенный разрыв между поступлениями и расходами. Согласно законопроекту, доходы казны составят 5,6 трлн гривен, а расходы — 7,2 трлн гривен.

При пересчёте по курсу около 44,64 гривны за доллар доходная часть соответствует примерно $126,5 млрд, расходная — $162,9 млрд. Разница между ними достигает 1,6 трлн гривен, или около $35,9-36 млрд. В общей структуре дефицита 1,571 трлн гривен ($35,2 млрд) приходится на общий фонд. Ещё 95,3 млрд гривен ($2,1 млрд) приходится на специальный фонд.

Для покрытия финансовых потребностей в 2027 году Украина рассчитывает привлечь $52,6 млрд международной поддержки. В числе предполагаемых источников указаны Евросоюз, страны G7 в рамках механизма ERA, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Великобритания и другие партнёры.

Ранее из законопроекта госбюджета стало известно, что Украина намерена направить на оборону в 2027 году почти половину украинской экономики. Проект предусматривает на эти цели 4 трлн 885 млрд гривен — около $109,8 млрд. Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Киеву недостаточно для покрытия заявленных потребностей сил обороны.