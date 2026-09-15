Украина заложила рекордные $109 млрд на оборону в бюджете на 2027 год

Почти половину украинской экономики власти намерены направить на оборону в 2027 году. Внесённый в Верховную раду проект госбюджета предусматривает на эти цели 4 трлн 885 млрд гривен — около $109,8 млрд. Об этом сообщает премьер Сергей Корецкий.

Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Киеву недостаточно для покрытия заявленных потребностей сил обороны. Правительство продолжает уточнять необходимые объёмы финансирования и рассчитывает дополнительно получить от зарубежных партнёров не менее 1 трлн гривен в виде материально-технической помощи.

При этом в расходной части сохранены крупные статьи, не связанные непосредственно с военными нуждами. На образование запланировано 328,5 млрд гривен, на медицину — 292,5 млрд. Финансирование предусмотрено для социальных программ, поддержки ветеранов, жилищных проектов, регионов и общин. Правительство также увеличило объём средств на поддержку бизнеса. В 2027 году на эти программы предполагается выделить 96 млрд гривен.

Власти рассчитывают на внешнюю помощь для покрытия бюджетных потребностей. Собственные доходы Украины, как заявил Корецкий, способны обеспечить лишь часть необходимых расходов. Проект бюджета под номером 16000 уже передан парламенту для дальнейшего рассмотрения.

Ранее нардеп Елена Василевская-Смаглюк заявила, что на Украине в условиях дефицита бюджетных средств финансирование сосредоточили на трёх направлениях. По её словам, речь идёт о социальных расходах, выплате зарплат бюджетникам и содержании военнослужащих. В то же время Международный валютный фонд продолжает требовать отмены льготы по НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Выполнение этого условия необходимо Украине для получения следующего транша.