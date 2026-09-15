«Дефицит надо закрыть»: Зеленский потребовал от Рады голосов ради миллиардов

Владимир Зеленский вновь призвал депутатов Верховной рады принять пакет так называемых европейских законов, в том числе изменения, предусматривающие налогообложение посылок из-за рубежа.

«Дефицит необходимо закрыть. Это миллиарды долларов, которые Украина может получить благодаря положительным голосам», — заявил он в вечернем обращении.

По словам Зеленского, голосование депутатов напрямую связано с возможностью Киева получить дополнительное финансирование от зарубежных партнёров.

Одним из спорных решений остаётся изменение правил налогообложения международных посылок. Речь идёт об отмене действующей льготы для отправлений стоимостью до €150.

Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий также призвал парламент ускорить принятие законов, от которых зависит поступление внешних средств. По его словам, без необходимых решений Киев рискует недополучить значительную часть обещанного финансирования.

Ранее Life.ru сообщал, что дефицит оборонного бюджета Украины в $27 млрд вызвал серьёзную тревогу у европейских партнёров Киева. Один из дипломатов сравнил реакцию «коалиции желающих» на новый финансовый запрос с ощущением от «сброшенной бомбы».