Киев попросил у Запада $27 млрд — в Европе это сравнили со «сброшенной бомбой»

Новость о дефиците оборонного бюджета Украины в $27 млрд вызвала серьёзную тревогу у европейских партнёров Киева. Один из высокопоставленных дипломатов сравнил реакцию участников «коалиции желающих» с ощущением, будто на них «сбросили бомбу», пишет The Washington Post.

По данным газеты, европейские чиновники не ожидали, что нехватка средств окажется настолько большой и возникнет так быстро. Ранее в Европе полагали, что финансовые потребности Киева на этот и следующий год в значительной степени уже закрыты пакетами помощи на сумму более $100 млрд.

О дефиците оборонного бюджета Украины в размере $27 млрд сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. Правительство уже нашло около $1,5 млрд внутри страны для перенаправления на оборону, однако оставшуюся сумму Киев рассчитывает получить при помощи западных партнёров.

«Украина могла бы выбрать иной способ подачи этой новости: у участников „коалиции желающих“ возникло ощущение, будто сбросили бомбу», — рассказал WP высокопоставленный европейский дипломат.

По словам собеседника газеты, среди европейских партнёров возникли и вопросы к тому, как Киев рассчитал потребность именно в $27 млрд. Некоторые европейские чиновники также считают, что украинским властям необходимо активнее сокращать собственные расходы.

Финансовое положение Украины в последние месяцы ухудшилось на фоне роста военных расходов. По данным украинских властей, стоимость ведения боевых действий в 2026 году выросла примерно до $190 млн в сутки.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа признала нехватку собственных средств Украины на оборону. По её словам, только за первые восемь месяцев 2026 года бюджет страны недополучил $1,35 млрд внутренних доходов.