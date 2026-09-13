Депутат Рады Пидласа заявила о нехватке денег у Украины на оборону

Украине снова не хватает собственных средств, чтобы покрывать расходы на оборону. Дефицит бюджета на военные нужды в стране вырос на фоне увеличения затрат на ведение боевых действий, сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«К сожалению, в этом году конфликт стал настолько затратным, что мы не в состоянии покрыть даже собственную долю расходов», — цитирует депутата Reuters.

По словам Пидласы, в 2026 году Украина ежедневно тратит на боевые действия около $190 млн. В 2024 году этот показатель составлял примерно $140 млн. Рост расходов она связала с инфляцией, увеличением численности армии, ростом выплат семьям погибших военнослужащих и повышением расхода боеприпасов.

За первые восемь месяцев 2026 года украинский бюджет недополучил $1,35 млрд внутренних доходов, сообщила глава бюджетного комитета. При этом около четверти всей суммы пришлась на август.