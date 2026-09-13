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Опубликовано 13 сентября, 04:16

Депутат Рады Пидласа заявила о нехватке денег у Украины на оборону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Украине снова не хватает собственных средств, чтобы покрывать расходы на оборону. Дефицит бюджета на военные нужды в стране вырос на фоне увеличения затрат на ведение боевых действий, сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«К сожалению, в этом году конфликт стал настолько затратным, что мы не в состоянии покрыть даже собственную долю расходов»,цитирует депутата Reuters.

По словам Пидласы, в 2026 году Украина ежедневно тратит на боевые действия около $190 млн. В 2024 году этот показатель составлял примерно $140 млн. Рост расходов она связала с инфляцией, увеличением численности армии, ростом выплат семьям погибших военнослужащих и повышением расхода боеприпасов.

За первые восемь месяцев 2026 года украинский бюджет недополучил $1,35 млрд внутренних доходов, сообщила глава бюджетного комитета. При этом около четверти всей суммы пришлась на август.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине обсуждают повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%. Власти рассчитывают за счёт этого увеличить поступления в фонд помощи предприятиям. Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко отмечал, что инициатива пока не получила окончательного одобрения правительства и парламента.

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Лия Мурадьян
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