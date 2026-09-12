Киев ищет деньги на спасение бизнеса: На Украине хотят повысить НДС

Базовую ставку НДС на Украине могут повысить с 20% до 21%, чтобы наполнить фонд помощи предприятиям. Инициатива пока обсуждается и не получила окончательного одобрения правительства и парламента, заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Чиновник пояснил, что дополнительный процент налога рассматривается как самый быстрый способ собрать необходимые средства. Предполагается, что фонд будет компенсировать первые убытки предприятий после ударов, которые Киев приписывает России. На одно юридическое лицо смогут выделить до $10 млн, однако полное возмещение ущерба программа не предусматривает.

Капитал фонда хотят довести до $2–3 млрд. Украинская сторона рассчитывает, что собственный взнос позволит привлечь у зарубежных партнёров сопоставимую или более крупную сумму. Дополнительным источником станут страховые платежи бизнеса в размере 2% от стоимости активов.

По оценке украинского Минэкономики, потери предприятий за 2026 год могут достичь $10 млрд. Запустить новый механизм власти Незалежной рассчитывают в 2027 году, если найдут финансирование.

Предложение уже вызвало опасения у некоторых бизнес-ассоциаций. Предприниматели сомневаются, что собранные через НДС деньги действительно направят на компенсации, а повышенную ставку впоследствии вернут на прежний уровень. В качестве компромисса обсуждается увеличение налога только на один год.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев не компенсирует крупному бизнесу многомиллиардные потери. Действующие программы помощи преимущественно рассчитаны на малые и средние предприятия.