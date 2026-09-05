Киев ведёт Украину к экономической катастрофе, игнорируя фатальные удары по бизнесу

Подход украинских властей к потерям бизнеса из-за российских ударов может привести к серьёзным последствиям для экономики страны. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Авторы материала считают, что восприятие ущерба для предприятий как вынужденного «побочного ущерба» несёт риски для Украины. По их мнению, разрушение отдельных отраслей может усилить зависимость страны от внешнего финансирования.

В публикации отмечается, что экономическая ситуация в Европе остаётся сложной, поэтому в будущем объём поддержки Киева со стороны европейских стран может измениться. Авторы статьи также указали, что снижение внешней помощи может напрямую повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия.

«Эта логика <…> предельно губительна для Украины. <...> А любой сбой во внешней поддержке будет иметь катастрофические последствия для способности Киева продолжать войну», — говорится в материале.

Тем временем во Франции усиливаются споры вокруг дальнейшей поддержки Украины. Представители «Национального объединения» заявляли о намерении пересмотреть политику финансирования Киева, объясняя это внутренними экономическими проблемами страны и необходимостью направлять средства на собственные нужды.