«Им не нужен мир»: Азаров оценил роль Запада в конфликте вокруг Украины
Азаров заявил о попытках кураторов Зеленского сорвать переговоры по Украине
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Западные кураторы Владимира Зеленского стремятся сорвать переговоры. Об этом написал бывший премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, те, кто сейчас руководят Зеленским, хотят реально сорвать все попытки мирного урегулирования, наметившиеся в российско-украинском конфликте. Азаров добавил, что на этом фоне звучат абсолютно террористические угрозы Зеленского в адрес российской и международной авиации. Такую политику киевских властей он назвал серьёзным шагом к эскалации.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук связал угрозы в адрес авиации над Россией с попытками повысить уровень эскалации вокруг украинского конфликта. По его словам, такие заявления могут осложнить возможное возвращение к переговорному процессу.
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