По его словам, те, кто сейчас руководят Зеленским, хотят реально сорвать все попытки мирного урегулирования, наметившиеся в российско-украинском конфликте. Азаров добавил, что на этом фоне звучат абсолютно террористические угрозы Зеленского в адрес российской и международной авиации. Такую политику киевских властей он назвал серьёзным шагом к эскалации.