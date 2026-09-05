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Регион
Опубликовано 5 сентября, 12:19

Песков: Речи о новых идеях по урегулированию на Украине сейчас не идёт

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что накануне об этом сказал сам лидер США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал приезд в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Путин отдал приказ остановить удары по Киеву на трое суток

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин сегодня проведёт встречу со эмиссарами американского коллеги, прибывшими в Москву. Пресс-секретарь Кремля сообщил, что такая встреча действительно запланирована.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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