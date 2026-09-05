Песков: Речи о новых идеях по урегулированию на Украине сейчас не идёт

Речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что накануне об этом сказал сам лидер США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал приезд в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин сегодня проведёт встречу со эмиссарами американского коллеги, прибывшими в Москву. Пресс-секретарь Кремля сообщил, что такая встреча действительно запланирована.