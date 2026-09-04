«Инструмент выживания»: В Раде объяснили, зачем Зеленский угрожает самолётам над Россией
Нардеп Дмитрук: Зеленский угрожает самолётам над Россией для срыва переговоров
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Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский угрозами в адрес авиации над Россией повышает градус эскалации, чтобы осложнить мирное урегулирование конфликта. Украинский парламентарий считает, что слова о рисках для гражданских авиаперевозок в российском воздушном пространстве призваны поднять ставки.
«Эскалация для Зеленского — это прямой инструмент политического и физического выживания. Чем ближе возможность переговоров, чем сильнее усталость украинского общества от боевых действий, чем громче звучит требование остановить кровопролитие — тем выше необходимо поднять ставки», — написал Дмитрук в Telegram.
По мнению депутата, заявления об авиации могут привести к новому витку противостояния и затронуть интересы граждан других государств. Дмитрук считает, что дальнейшее повышение ставок способно сделать возвращение к переговорам значительно сложнее.
Напомним, Зеленский заявил, что российское небо якобы становится опасным для гражданских авиакомпаний, и допустил угрозу для находящихся в нём самолётов. Путин назвал его слова «заявкой на государственный терроризм». А Песков сообщил позже о штатной работе российских систем, отвечающих за безопасность воздушного пространства. Отдельного совещания по ситуации в гражданской авиации власти проводить не планируют.
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