«Инструмент выживания»: В Раде объяснили, зачем Зеленский угрожает самолётам над Россией

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский угрозами в адрес авиации над Россией повышает градус эскалации, чтобы осложнить мирное урегулирование конфликта. Украинский парламентарий считает, что слова о рисках для гражданских авиаперевозок в российском воздушном пространстве призваны поднять ставки.

«Эскалация для Зеленского — это прямой инструмент политического и физического выживания. Чем ближе возможность переговоров, чем сильнее усталость украинского общества от боевых действий, чем громче звучит требование остановить кровопролитие — тем выше необходимо поднять ставки», — написал Дмитрук в Telegram.

По мнению депутата, заявления об авиации могут привести к новому витку противостояния и затронуть интересы граждан других государств. Дмитрук считает, что дальнейшее повышение ставок способно сделать возвращение к переговорам значительно сложнее.