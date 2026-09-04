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Регион
Опубликовано 4 сентября, 13:24

Буданов* уговаривал Зеленского не отдавать Донбасс, чтобы РФ не получила «приз»

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Zuma

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава офиса президента Кирилл Буданов* советовал Владимиру Зеленскому не идти на компромиссы по Донбассу на переговорах в Абу-Даби, чтобы не отдавать Москве «приз». Об этом он сам рассказал в интервью The New York Times.

Переговоры в январе-феврале упёрлись в два ключевых вопроса — контроль над Запорожской АЭС и частью Донбасса. Стороны рассматривали несколько вариантов управления территориями: передача частным военным компаниям или управление через «Совет мира» Дональда Трампа.

Буданов* также сообщил, что после встречи в Женеве российская сторона предложила украинской делегации продолжить диалог в Москве. Для самого начальника ГУР это было рискованно — в России его разыскивают по обвинениям в терроризме. В итоге Буданов не поехал, а переговорный процесс вскоре застопорился.

Буданов* занял сторону ГУР в перестрелке в Киеве
Буданов* занял сторону ГУР в перестрелке в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, что Буданов* допустил возобновление переговоров России и Украины в сентябре и подчеркнул, что считает участие США важным условием возможного продолжения диалога. При этом условий для прекращения огня он ожидает не раньше весны 2027 года. При этом российская армия, как предполагается, попытается добиться перелома на фронте в ходе зимней кампании.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Наталья Афонина
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