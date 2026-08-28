«Очень скоро»: Буданов* анонсировал технические переговоры России и Киева

В ближайшее время Россия и Украина могут начать технические переговоры, однако рассчитывать на скорое завершение конфликта пока не стоит. Такое мнение высказал руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

«Думаю, все увидят, что переговоры начнутся очень скоро. Но они будут касаться в основном технических аспектов и подготовки к чему-то более масштабному, к чему, надеюсь, мы в конечном итоге придём», — сказал он.

При этом Буданов* считает нереалистичным ожидать окончания боевых действий в ближайшее время. На вопрос, могут ли они продолжаться всю зиму, он ответил, что быстрого завершения конфликта сейчас не ждёт.

По его мнению, Москва и Киев должны прийти к моменту, когда обе стороны одновременно будут готовы сделать шаг навстречу друг другу.

Буданов* утверждает, что Украина к такому развитию событий открыта, однако Россия, по его оценке, пока не готова.

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