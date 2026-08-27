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27 августа, 08:46

Буданов* допустил возобновление переговоров России и Украины в сентябре

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* выступил с заявлением о перспективах дипломатического урегулирования. По его мнению, новые перегворы могут состояться в ближайшем времени.

Согласно прогнозам Буданова*, первые подвижки в этом направлении могут произойти уже в сентябре. Отвечая на прямой вопрос журналистов о вероятности очной встречи между украинскими и российскими представителями, экс-глава ГУР ответил утвердительно, выразив надежду на то, что такие контакты состоятся.

Особое внимание в своем комментарии Буданов* уделил роли третьей стороны. Он подчеркнул значимость участия Вашингтона в процессе, отметив, что «без американцев никак». Это заявление может свидетельствовать о том, что любые будущие консультации Киев рассматривает исключительно в формате с обязательным привлечением представителей США.

На данный момент официальных подтверждений со стороны Москвы относительно готовности к таким контактам в сентябре не поступало. В экспертном сообществе высказываются разные мнения: от осторожного оптимизма до скепсиса относительно реальной возможности перезапуска диалога в ближайшее время.

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Напомним, ранее Буданов* заявил о намерении Киева оживить тему мирных переговоров. По его словам, определённые сигналы этого процесса уже существуют. Кроме того, глава офиса Зеленского отметил, что успешные переговоры требуют конфиденциальности и тишины.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Оксана Попова
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