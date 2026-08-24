Буданов* заявил о намерении Киева оживить тему мирных переговоров

Киев планирует активизировать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил о намерении властей возобновить дипломатический диалог. Политик подчеркнул, что успешные переговоры требуют конфиденциальности и тишины.

«Мы будем пытаться в ближайшее время немного оживить тематику переговоров, надеюсь, у нас что-то получится. Определённые сигналы об этом существуют», — опубликовал высказывание чиновника украинский «24-й канал».

Ранее президент России Владимир Путин назвал предложения Киева экзотическими и неприемлемыми. Российский лидер уточнил, что Москва получает подобные идеи в рамках обсуждения возможных встреч. Глава государства считает текущие действия Киева простым зондажём почвы по разным направлениям. Президент добавил, что обсуждать основу для реальных договорённостей сейчас ещё рано.

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