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23 августа, 21:57

Буданов* заявил о намерении Киева оживить тему мирных переговоров

Кирилл Буданов*. Обложка © kmu.gov.ua

Кирилл Буданов*. Обложка © kmu.gov.ua

Киев планирует активизировать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил о намерении властей возобновить дипломатический диалог. Политик подчеркнул, что успешные переговоры требуют конфиденциальности и тишины.

«Мы будем пытаться в ближайшее время немного оживить тематику переговоров, надеюсь, у нас что-то получится. Определённые сигналы об этом существуют», — опубликовал высказывание чиновника украинский «24-й канал».

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Ранее президент России Владимир Путин назвал предложения Киева экзотическими и неприемлемыми. Российский лидер уточнил, что Москва получает подобные идеи в рамках обсуждения возможных встреч. Глава государства считает текущие действия Киева простым зондажём почвы по разным направлениям. Президент добавил, что обсуждать основу для реальных договорённостей сейчас ещё рано.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Лия Мурадьян
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