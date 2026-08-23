Американский предприниматель Илон Маск отказался разрешить Украине использовать Starlink над территорией России, поскольку счёл это эскалацией. Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами.

По его словам, с такой инициативой выступило украинское Минобороны. В Киеве сначала полагали, что SpaceX уже согласилась расширить зону работы спутниковой системы и вопрос требует лишь политического решения. Зеленский утверждает, что обсуждал проект с президентом США Дональдом Трампом и руководителями европейских стран. Некоторые партнёры якобы были готовы выделить на его реализацию более миллиарда долларов.

Позднее украинская сторона выяснила, что против выступает сам Маск. Как именно Киев планировал применять Starlink в российских регионах, Зеленский подробно не раскрыл, назвав предполагаемые задачи оборонными. При этом главарь киевского режима утверждает, что сейчас команда предпринимателя подаёт более обнадёживающие сигналы. Переговоры о снятии ограничений продолжаются.

«Не будет работать одно — будет работать другое. Руки никто не опускает», — сказал Зеленский.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался поддержать просьбу Киева о применении дронов со спутниковой связью Starlink для ударов по территории России.