Трамп не поддержал запрос Киева на удары дронами со Starlink по России

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать просьбу Киева о применении дронов со спутниковой связью Starlink для ударов по территории России. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру с просьбой переговорить с Илоном Маском. Речь шла о том, чтобы Украина получила разрешение использовать Starlink за пределами своих границ. Однако собеседники газеты, присутствовавшие на встрече в Овальном кабинете, рассказали, что Трамп внятного ответа не дал. По их словам, он, судя по всему, не одобрил эту идею.

Напомним, ранее Маск уже отказал Украине в использовании Starlink для наведения ударов вглубь России. Об этом сообщал Atlantic со ссылкой на источники в окружении экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который и обращался к бизнесмену с таким запросом. По данным журнала, предприниматель считает, что настало время заключить сделку и завершить конфликт.