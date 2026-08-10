Командир Пепел: ВС РФ уничтожили более 20 станций Starlink ВСУ под Харьковом

Российские военные с начала августа уничтожили более 20 антенн и спутниковых станций Starlink Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Пепел, пишет ТАСС.

Воздушная разведка обнаружила объекты и передала их координаты расчётам. Военные находили антенны и станции днём и ночью по излучению и тепловой сигнатуре. Для поражения целей подразделения применяли артиллерию и беспилотные системы. Расчёты использовали осколочно-фугасные боевые части и системы сбросов.

Ранее Илон Маск отказал Украине в применении Starlink для наведения ударов вглубь территории России. Журнал «Атлантик» писал, что с таким запросом к предпринимателю обращался бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров. По данным издания, Маск не согласился предоставить Киеву такую возможность. Бизнесмен считает, что сторонам следует заключить соглашение и прекратить конфликт.