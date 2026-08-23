Спутники Маска в центре битвы: Для победы в СВО призывают уничтожить всю систему Starlink

Отключение Starlink для ВСУ могло бы ускорить прекращение боевых действий, считает учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Он напомнил, что Украина пытается получить разрешение на использование спутниковой сети для управления беспилотниками при ударах по российской территории.

Он считает, что бить нужно по всей спутниковой системе, поскольку уничтожить только «висящие над Украиной» Starlink невозможно – все они мчатся над планетой с огромной скоростью. А без этой системы украинские подразделения могут лишиться защищённой связи и части возможностей по управлению операциями. При этом в США не поддержали просьбу Киева.

«Но на Маска несложно надавить, а Трамп может сильно ослабеть уже на ноябрьских выборах. И мы получим налёты БПЛА, против которых бессильны традиционные методы радиоэлектронной борьбы», — предупредил Малофеев.

Он добавил, что Starlink является не просто средством связи, а частью технологической системы, которая используется для передачи данных и управления. Прекращение работы сети для участников конфликта могло бы изменить ситуацию на поле боя. По мнению Константина Малофеева, полностью вывести из строя спутниковую группировку Starlink — сложная задача, поскольку речь идёт не об одном аппарате, а о большой сети низкоорбитальных спутников, постоянно движущихся вокруг Земли. В экспертной среде обычно рассматривают несколько вариантов воздействия на подобные системы.

Первый вариант — радиоэлектронное подавление. Для этого Малафеев обращает внимание на систему «Волна-Купол-Гарант», а также комплексы «Тобол» и «Тирада-2». Их относят к системам радиоэлектронной борьбы, способным воздействовать на спутниковые каналы связи. Это наиболее реалистичный сценарий: не уничтожать спутники физически, а попытаться нарушить их работу с помощью мощных радиосигналов. В таком случае целью могут стать каналы связи между спутниками и наземными терминалами.

Преимущество такого подхода в том, что он не требует запуска ракет и позволяет воздействовать на связь в определённом районе. Однако эффективность подобных систем зависит от множества факторов: мощности оборудования, особенностей сигнала Starlink и способности самой сети адаптироваться к помехам.

Второй вариант — поражение спутников противоспутниковым оружием. Для этого сценария Малофеев допустил применение противоспутникового оружия — комплексов А-235 «Нудоль» и С-500 «Прометей».

Теоретически низкую орбиту, на которой работают аппараты Starlink, можно атаковать с помощью этих противоспутниковых комплексов. Такие системы способны поражать космические объекты напрямую, однако их применение против большой группировки будет крайне затратным.

Главная проблема такого подхода — масштаб. Даже уничтожение значительного количества спутников не гарантирует мгновенного отключения Starlink: система построена как распределённая сеть, где один аппарат может частично заменять другой. Кроме того, подобные удары создают большое количество космического мусора, который может угрожать другим аппаратам на орбите.

Третий вариант — создание облака космического мусора. Один из самых обсуждаемых сценариев — размещение на орбите большого количества мелких поражающих элементов, которые при столкновении могли бы вывести спутники из строя.

Однако такой вариант считается крайне опасным: неконтролируемое увеличение количества обломков может запустить так называемый эффект Кесслера — цепную реакцию столкновений на орбите. В результате под угрозой окажутся не только военные, но и гражданские спутники разных стран.

Четвёртый вариант — воздействие с помощью мощного электромагнитного импульса или других нестандартных средств. Такие сценарии чаще обсуждаются на уровне теории. Например, подрыв ядерного заряда в космосе способен создать масштабные электромагнитные и радиационные эффекты, которые могут повредить электронику большого количества аппаратов.