FT: Киев просит у США доступ к Starlink для ударов вглубь России

Украина запросила разрешение на применение БПЛА с системой Starlink для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Как сообщают собеседники FT, украинская сторона обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать систему Starlink для нанесения ударов по территории РФ (в пределах 200 км). Источники издания отмечают, что Трамп проигнорировал запрос и, вероятно, не намерен его поддерживать.

Дополнительными барьерами для Киева стали скептическое отношение Маска к поддержке Украины и увольнение министра обороны Михаила Фёдорова, который выступал основным каналом коммуникации с владельцем SpaceX.

Ранее сообщалось, что Польша может прекратить платить за услуги спутниковой связи для Украины. На это намекнул министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после исключения страны из европейского региона связи Starlink.