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27 августа, 13:08

«Ради медийного эффекта»: Захарова ответила на слухи о тайных контактах Буданова* с Москвой

Захарова не подтвердила данные о непубличных контактах Буданова с Москвой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла подтвердить сообщения о якобы непубличных контактах главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* с Москвой. Об этом дипломат заявила на брифинге в четверг.

«Я не могу подтвердить упомянутые вами сообщения о непубличных контактах, как было сказано, с главой офиса Зеленского Будановым», — сказала Захарова.

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Представитель МИД при этом призвала осторожно относиться к заявлениям, которые в последнее время звучат из Киева. По её мнению, часть из них делается прежде всего ради информационного эффекта.

Тема возможных непубличных контактов возникла на фоне заявления самого Буданова* о перспективах нового раунда переговоров России и Украины. Он допустил, что диалог может возобновиться уже в сентябре, и заявил о наличии определённых сигналов в этом направлении.

При этом российская сторона пока не подтверждает наличие конкретных договорённостей о новой встрече. В Кремле 27 августа заявили, что не располагают информацией о сроках следующего раунда переговоров, хотя Москва сохраняет готовность к продолжению диалога.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Буданов* допустил возобновление переговоров России и Украины в сентябре. Он подчеркнул, что считает участие США важным условием возможного продолжения диалога.

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* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Марина Фещенко
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