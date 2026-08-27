«Ради медийного эффекта»: Захарова ответила на слухи о тайных контактах Буданова* с Москвой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла подтвердить сообщения о якобы непубличных контактах главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* с Москвой. Об этом дипломат заявила на брифинге в четверг.

«Я не могу подтвердить упомянутые вами сообщения о непубличных контактах, как было сказано, с главой офиса Зеленского Будановым», — сказала Захарова.

Представитель МИД при этом призвала осторожно относиться к заявлениям, которые в последнее время звучат из Киева. По её мнению, часть из них делается прежде всего ради информационного эффекта.

Тема возможных непубличных контактов возникла на фоне заявления самого Буданова* о перспективах нового раунда переговоров России и Украины. Он допустил, что диалог может возобновиться уже в сентябре, и заявил о наличии определённых сигналов в этом направлении.

При этом российская сторона пока не подтверждает наличие конкретных договорённостей о новой встрече. В Кремле 27 августа заявили, что не располагают информацией о сроках следующего раунда переговоров, хотя Москва сохраняет готовность к продолжению диалога.

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