«Большие сомнения»: В Совфеде оценили заявление Буданова* об оживлении переговоров

В российском Совете Федерации усомнились в искренности слов Кирилла Буданова* о необходимости «оживить» переговорный процесс по Украине. Глава офиса Владимира Зеленского сделал это заявление на полях встречи с европейскими политиками, однако в Москве к нему отнеслись скептически.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» заявил, что не видит предпосылок для смены позиции Киева. По его словам, заявление Буданова* могло быть эмоциональным и прозвучало «в пылу дискуссии», а не как официальная позиция. Он добавил, что последние визиты европейских лидеров в Киев скорее направлены на продолжение военных действий, чем на поиск мира.

Карасин подчеркнул, что для диалога существуют официальные дипломатические каналы. Если бы Киев действительно хотел переговоров, сигнал поступил бы именно через них, а не в виде публичных заявлений. Сейчас, по его словам, трудно предполагать изменение позиции в руководстве Украины.

Напомним, ранее Буданов* заявил о намерении Киева оживить тему мирных переговоров. По его словам, определённые сигналы этого процесса уже существуют. Кроме того, глава офиса Зеленского отметил, что успешные переговоры требуют конфиденциальности и тишины.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.