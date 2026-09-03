Буданов* занял сторону ГУР в перестрелке в Киеве

При этом он призвал дождаться результатов расследования. Обстоятельства произошедшего уже выясняют Государственное бюро расследований и офис генпрокурора Украины. По словам Буданова*, проверка должна быть «тщательной и беспристрастной».

Ранее Life.ru сообщал о самой перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве. Позже Владимир Зеленский потребовал от руководителей силовых структур публично объяснить обстоятельства вооружённого конфликта. ГУР заявило, что конфликт начался после задержания одного из его командиров сотрудниками СБУ. Представители военной разведки утверждают, что впоследствии силовики открыли по ним огонь. СБУ, в свою очередь, представляла другую версию и сообщала о нападении на своих сотрудников во время следственных действий.