Спецподразделение «Тимур» Главного управления разведки Украины впервые публично изложило свою версию конфликта с сотрудниками СБУ в Киеве. Представители ГУР заявили, что причиной противостояния стало задержание одного из их командиров. Эту позицию распространило украинское издание «Страна.ua».

Руководитель подразделения утверждает, что сотрудника ГУР «похитили посреди белого дня» и некоторое время удерживали без предъявления официальных обвинений.

После переговоров стороны договорились проводить дальнейшие процессуальные действия в установленном порядке. Однако затем другие сотрудники СБУ начали задерживать прибывших представителей военной разведки.

В ГУР утверждают, что сотрудники СБУ открыли огонь. Представитель «Тимура» настаивает, что бойцы его подразделения в тот момент были безоружны. Независимо подтвердить эту версию обстоятельств стрельбы пока нельзя.

При этом СБУ ранее представила другую картину произошедшего. По версии ведомства, его сотрудники проводили следственные действия, которым попыталась помешать группа вооружённых людей. Для пресечения конфликта привлекли спецподразделение «Альфа». Таким образом, версии двух украинских спецслужб о причинах и развитии столкновения расходятся.

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых решениях после конфликта между подразделениями СБУ и Главного управления разведки (ГУР). По его словам, ситуацию должны изучить Генпрокуратура и Государственное бюро расследований. Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка. По предварительным данным, в ней участвовали сотрудники Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Конфликт мог быть связан с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. СМИ сообщали, что в результате разборок погиб сотрудник разведки, ещё два человека получили ранения.

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