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Опубликовано 2 сентября, 19:48

Опубликовано видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР Украины

В Сети появилось видео начала перестрелки в Киеве между представителями СБУ и ГУР Украины. Кадры публикуют местные СМИ.

Видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР Украины. Видео © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

Сначала представители сторон общаются на повышенных тонах, после этого раздаётся одиночный выстрел, а затем открывается стрельба.

Опубликовано видео с места смертельной перестрелки СБУ и ГУР в Киеве
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки СБУ и ГУР в Киеве

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых решениях после конфликта между подразделениями СБУ и Главного управления разведки (ГУР). По его словам, ситуацию должны изучить Генпрокуратура и Государственное бюро расследований. Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка. По предварительным данным, в ней участвовали сотрудники Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Конфликт мог быть связан с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. СМИ сообщали, что в результате разборок погиб сотрудник разведки, ещё два человека получили ранения.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Обложка © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

Алена Пенчугина
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