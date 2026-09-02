Опубликовано видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР Украины
В Сети появилось видео начала перестрелки в Киеве между представителями СБУ и ГУР Украины. Кадры публикуют местные СМИ.
Видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР Украины. Видео © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини
Сначала представители сторон общаются на повышенных тонах, после этого раздаётся одиночный выстрел, а затем открывается стрельба.
Главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых решениях после конфликта между подразделениями СБУ и Главного управления разведки (ГУР). По его словам, ситуацию должны изучить Генпрокуратура и Государственное бюро расследований. Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка. По предварительным данным, в ней участвовали сотрудники Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Конфликт мог быть связан с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР РДК* Степана Каплунова**. СМИ сообщали, что в результате разборок погиб сотрудник разведки, ещё два человека получили ранения.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
** Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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