Французское «Национальное объединение» в случае прихода к власти намерено прекратить финансовую поддержку Украины. Об этом заявил вице-председатель партии и мэр Перпиньяна Луи Алио в эфире BFMTV.

«Мы перекроем кран. Система здравоохранения, система образования, вся экономика — все уже затянули пояса до предела, а мы всё равно находим деньги, чтобы продолжать финансировать закупки оружия», — сказал политик.

Алио объяснил позицию партии внутренними экономическими проблемами Франции. По его мнению, Парижу следует не только пересмотреть расходы на поддержку Киева, но и добиваться прекращения конфликта.

Заявление уже стало частью президентской кампании во Франции. Кандидат от партии «Горизонты» Эдуар Филипп обвинил «Национальное объединение» в том, что отказ от помощи Украине сыграет на руку России. Марин Ле Пен в ответ раскритиковала внешнеполитический курс своего соперника.

Ле Пен в июле официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах 2027 года после того, как апелляционный суд сократил срок её дисквалификации и открыл ей возможность баллотироваться.

Ранее Life.ru рассказывал, что The Telegraph допустил ослабление европейской «коалиции желающих» после 2027 года на фоне возможной смены политического курса во Франции и других странах Европы.