«Перестаньте!»: Во Франции в штыки встретили попытку подлизать Киеву жовто-блакитной Эйфелевой башней
Филиппо назвал идиотами решивших осветить Эйфелеву башню цветами флага Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richie Chan
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение властей Парижа подсветить Эйфелеву башню в цвета украинского флага. Свою позицию политик изложил в социальной сети X. По мнению Филиппо, символическая акция должна подготовить общество к выделению Киеву очередных средств из французского бюджета.
«Цель этого в том, чтобы заставить французов стерпеть отправку туда новых миллиардов. Сумасшедшие люди, которые стоят за этим, плевать хотели на французский флаг и французский суверенитет, но заискивают перед украинским. Перестаньте», — написал политик.
Мэрия Парижа решила осветить достопримечательность синим и жёлтым вечером 24 августа по случаю 35-летия независимости Украины. Перед включением подсветки на площади Трокадеро запланирована официальная церемония.
Напомним, Украина отмечает День независимости сегодня, 24 августа. В этом году исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной радой акта о провозглашении независимости республики. Президенты, главы правительств и представители Евросоюза прибыли в Киев на праздничные церемонии.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.