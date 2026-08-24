«Перестаньте!»: Во Франции в штыки встретили попытку подлизать Киеву жовто-блакитной Эйфелевой башней

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение властей Парижа подсветить Эйфелеву башню в цвета украинского флага. Свою позицию политик изложил в социальной сети X. По мнению Филиппо, символическая акция должна подготовить общество к выделению Киеву очередных средств из французского бюджета.

«Цель этого в том, чтобы заставить французов стерпеть отправку туда новых миллиардов. Сумасшедшие люди, которые стоят за этим, плевать хотели на французский флаг и французский суверенитет, но заискивают перед украинским. Перестаньте», — написал политик.

Мэрия Парижа решила осветить достопримечательность синим и жёлтым вечером 24 августа по случаю 35-летия независимости Украины. Перед включением подсветки на площади Трокадеро запланирована официальная церемония.

Напомним, Украина отмечает День независимости сегодня, 24 августа. В этом году исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной радой акта о провозглашении независимости республики. Президенты, главы правительств и представители Евросоюза прибыли в Киев на праздничные церемонии.