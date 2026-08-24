24 августа Украина отмечает День независимости. Историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с Life.ru заявил, что считает провозглашение суверенитета страны юридически спорным, а последующие десятилетия — периодом экономической и промышленной деградации государства.

Матвеев напомнил, что на референдуме 1991 года о сохранении СССР абсолютное большинство жителей Украинской ССР выступило за сохранение Союза. По его мнению, последующий референдум о независимости не имел юридической силы, поскольку вопрос о выходе из СССР, как считает депутат, должен был решаться на общесоюзном уровне.

Украина была одной из самых богатых и благоустроенных республик Советского Союза. Если посмотреть по уровню ВВП, по тем доходам и расходам, которые она производила, то в целом она обеспечивала сама себя. Это была самодостаточная республика с развитой промышленностью, сельским хозяйством и системой туризма — Чёрное море и всё прочее. Михаил Матвеев Историк, депутат Госдумы

По словам депутата, после распада СССР эта система начала разрушаться. Он связал годы независимости с сокращением промышленности, отъездом населения за границу и ухудшением состояния инфраструктуры, подчеркнув, что эти процессы начались задолго до начала СВО.

В качестве одного из примеров Матвеев привёл Крым. Он заявил, что за время нахождения полуострова в составе Украины инфраструктура и дороги пришли в крайне изношенное состояние, а Киев совсем не вкладывал средства в их развитие. Депутат также упомянул распродажу земли зарубежным компаниям и вывоз украинского чернозёма за рубеж.

«Поэтому никакого счастья независимость Украине не дала. Так что Украина потеряла землю, людей, ископаемые, благоустройство. Название «независимость» для Украины крайне неподходящее», — заявил Матвеев.

Отдельно депутат коснулся территориального устройства современной Украины. Он отметил, что значительная часть её нынешних территорий вошла в состав Украинской ССР уже в советский период: Крым и Донбасс были переданы из состава РСФСР, а западноукраинские территории вошли в республику при Сталине.

«Нужно иметь в виду фактор, что территориальной целостности независимой Украины от Карпат и до Донецка никогда не существовало. Это была небольшая территория где-то в районе Киева», — сказал Матвеев.

Историк также заявил, что Украина до вхождения в Российскую империю находилась в зависимости от других государств, в частности Польши. После 1991 года, считает депутат, зависимость лишь сменила направление: «Только теперь зависимость стала от стран Запада: прежде всего от Соединённых Штатов Америки, Польши и Великобритании. Ни о каком политическом или экономическом суверенитете речи быть не может, поэтому и праздник независимости не нужен».

Напомним, Украина отмечает День независимости 24 августа. В 2026 году исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной радой акта о провозглашении независимости республики. Президенты, главы правительств и представители Евросоюза прибыли в Киев на праздничные мероприятия.