«Денег нет ни на что»: В Раде признали наличие огромной дыры в финансах Незалежной

Украине не хватает средств на поддержку бизнеса и завершение ряда социальных программ. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Видеозапись его выступления опубликовало украинское издание «Новини.LIVE».

«Понимаете, в чём наша проблема сегодня: нет денег. Денег нет ни на что. Даже на социалку нет денег», — сказал депутат от правящей партии «Слуга народа».

По словам Гетманцева, власти разрабатывают различные меры поддержки, однако их реализация упирается в нехватку финансирования. Среди незавершённых инициатив он упомянул повышение зарплат учителям. При этом в начале сентября украинское правительство распределило 57,4 млрд гривен образовательной субвенции на выплаты педагогам с сентября по декабрь 2026 года.

Утверждённый бюджет Украины на текущий год предусматривает расходы в размере около 4,84 трлн гривен при доходах примерно 2,85 трлн. Предельный дефицит установлен на уровне 1,9 трлн гривен — 18,4% ВВП, следует из данных украинского Минфина, напомнил парламентарий.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что из-за нехватки ликвидности в бюджете в стране могут начаться задержки социальных выплат. Правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Если дополнительного финансирования не будет, приоритет отдадут сектору безопасности и обороны, а остальные направления будут финансировать позднее.